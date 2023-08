Marcos Leonardo, la Roma rilancia. E Tiago Pinto studia nuove soluzioni

ROMA - Al difensore centrale e ai due centrocampisti si aggiungono anche due attaccanti . La Roma a dodici giorni dall’inizio della stagione è alla ricerca del suo centravanti titolare esperto e deve chiudere per quello giovane, cioè Marcos Leonardo . Contro la Salernitana a oggi giocherebbero avant i El Shaarawy e Belotti , con il solo Solbakken come alternativa per via della squalifica di Dybala (oggi gli accertamenti all’inguine dopo lo stop a Tolosa) che si somma a quella di Pellegrini a centrocampo. Le scelte sono contate, anzi, forzate, e Mourinho non può che aspettare. «Anche se la settimana prossima arrivasse Mbappé sarebbe comunque in ritardo», ha detto ieri il tecnico nell’intervista al nostro giornale. Il problema è che ancora non è chiaro se e chi arriverà la prossima settimana. Perché Morata , l’unico vero nome fatto da Mourinho in questo mercato, è ormai un obiettivo sfumato . Perché i sei milioni che Tiago Pinto ha offerto al Bologna per Arnautovic sono stati spediti al mittente, con la secca risposta di Saputo : Marko è incedibile.

Muriel e Zapata

Mistero. Anche perché ormai tutte le squadre stanno definendo la propria rosa, e come il Bologna ci pensano due o tre volte prima di cedere un titolare a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Non restano allora che i giocatori fuori dai piani dei rispettivi club e che vengono offerti a chi è in ritardo e in emergenza. Come Duvan Zapata e Luis Muriel,Atalanta. Due giocatori reduci da una stagione difficile: il primo ha segnato due reti, il secondo invece tre. Problemi diversi, stagioni particolari, ma entrambi ansiosio di rimettersi in gioco e dimostrare di poter essere ancora due attaccanti di livello. Con Muriel ci sono stati dei recenti contatti, il giocatore piace, ma non si è parlato di cifre. È in licca per il posto, la Roma sta valutando. Nei giorni scorsi è stato offerto anche Batshuayi, Quindi chi arriva?. Anche perché ormai tutte le squadre stanno definendo la propria rosa, e come ilci pensano due o tre volte prima di cedere un titolare a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Non restano allora che i giocatori fuori dai piani dei rispettivi club e che vengono offerti a chi è in ritardo e in emergenza. Come entrambi proposti a Tiago Pinto e in uscita dall’. Due giocatori reduci da una stagione difficile: il primo ha segnato due reti, il secondo invece tre. Problemi diversi, stagioni particolari, ma entrambi ansiosio di rimettersi in gioco e dimostrare di poter essere ancora. Conci sono stati dei recenti contatti, il giocatore piace, ma non si è parlato di cifre. Roma. Taremi è un’opzione che piacerebbe al tecnico ma costa troppo, così come En Nesyri del Siviglia. Chissà allora che un’idea non possa nascere su Whorts in uscita dal Burneli o magariu su Jovic, visti gli arrivi in casa Fiorentina di Beltran e Nzola. Una suggestione ma economicamente fattibile, con un prestito da parte del Real Madrid che potrebbe mettere d’accordo entrambi i club. profilo che non interessa allaè un’opzione che piacerebbe al tecnico ma costa troppo, così comedel. Chissà allora che un’idea non possa nascere su Whorts in uscita dal Burneli o magariu su, visti gli arrivi in casadi. Una suggestione ma economicamente fattibile, con un prestito da parte delche potrebbe mettere d’accordo entrambi i club.

Roma, rilancio per Marcos Leonardo

Restando però ai fatti, è possibile che arrivi prima il giovane dell’esperto. Quindi quel Marcos Leonardo che sta spingendo davvero tanto per poter chiudere le valige e sbarcare nella Capitale. La Roma ha alzato l’offerta al Santos: dodici milioni di parte fissa, sei invece di bonus e il 10% della futura rivendita. Probabilmente l’offerta definitiva al club brasiliano che adesso dovrà decidere se accettare o meno, con la modalità di pagamento indicata dalla Roma e il pressing del ventenne che ha già cominciato a seguire i social del club giallorosso. Marcos Leonardo spinge, anche in virtù della parola data dal Santos di lasciarlo andare in questa finestra di mercato. L’addio di Falcao, seguito poi dall’esonero del tecnico Turra di certo non hanno agevolato la trattativa: la Roma conta di avere una risposta al più presto per poi definire il contratto (tra l’1,5 e l’1,8 milioni a stagione) con il ragazzo che spera di potersi accomodare in panchina con Solbakken per la sfida contro la Salernitana. Probabilmente non sarà pronto per giocare titolare, ma almeno potrà fare numero.