Matic e la Roma, il giallo della storia su Instagram

ROMA - I suoi siparietti con l'amico Dybala hanno acceso l'estate giallorossa ma ora i tifosi della Roma temono di perdere Nemanja Matic , che dopo diversi giorni senza allenarsi (ufficialmente per un problema muscolare) e di 'silenzio' sui social è tornato attivo su Instagram , dove ha pubblicato una storia che ha diviso il popolo romanista.

Le cifre dell'eventuale affare Matic e la reazione dei tifosi della Roma

Il post di Matic divide i tifosi della Roma

Il 35enne centrocampista corteggiato dal Rennes (un biennale con opzione per il terzo anno a circa tre milioni di euro netti a stagione l'offerta dei francesi) ha postato una foto del Colosseo senza nessuna parola a corredo e il suo messaggio è andato incontro a diverse interpretazioni. Da una parte i tifosi che credano sia un messaggio d'amore alla città e quindi l'indizio di una sua permanenza, dall'altra quelli che vedono nel post un messaggio d'addio, con Matic che saluta Roma rappresentandola con il suo monumento più simbolico. Chi ha ragione? Per scoprirlo bisognerà ancora aspettare gli ultimi giorni di calciomercato, anche se la speranza dei sostenitori giallorossi (qui praticamente unanimi) è che il serbo non si muova dalla Capitale.