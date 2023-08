Il Santos blocca Marcos Leonardo: la frase che spaventa la Roma

Il Santos blocca Marcos Leonardo: la frase del tecnico

Nonostante il rilancio degli scorsi giorni, il Santos sembra intenzionato a bloccare Marcos Leonardo, impedendogli il trasferimento alla Roma. A testimoniare questa volontà le parole di Diego Aguirre, nuovo tecnico del club brasiliano, che si è espresso così sull'attaccante in conferenza stampa: "Non ho ancora parlato con lui, lo farò presto. Capisco la situazione del giocatore, è normale, Marcos ha ottime possibilità per sé e per la sua famiglia. Ma ho davvero bisogno di lui e non credo sia possibile che se ne vada in questo momento. Tra l’altro non abbiamo un suo sostituto. Mi piacerebbe che rimanesse con me e cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol e ad essere venduto per 30 milioni".