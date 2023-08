Zapata vuole la Roma: la strategia di Tiago Pinto

È v ero che Duvan Zapata ha cominciato ad allenarsi in gruppo solamente dal 31 luglio, ma l’esplosività e la potenza di certo non l’ha persa. E ieri nel test amichevole contro la Pergolettese ha voluto mandare un segnale ai suoi estimatori: la condizione atletica è buona, ora vuole un club che punti su di lui. L’attaccante colombiano è stato schierato titolare da Gasperini e ha risposto presente con una rete e una buona prestazione per il 3-0 finale. Zapata vuole lasciare l’Atalanta , il club bergamasco lo sta offrendo in Italia e in Europa per poter liberare uno slot nel reparto e l’ingaggio del colombiano. La soluzione Roma sarebbe ben gradita al giocatore, Tiago Pinto ha avuto recenti contatti con l’entourage del giocatore ma fin qui ha offerto solamente un milione all’Atalanta per il prestito . Proposta rispedita al mittente, con la richiesta di alzare la cifra di un altro paio di milioni. Un tira e molla che per il momento va avanti, con il gm portoghese intenzionato ad arrivare a un milione e mezzo di euro, ma non di più. Vedremo se alla fine basterà. Zapata sarebbe ben contento di restare in Italia, e ancor più felice di essere allenato da Mourinho. La destinazione è apprezzata anche perché avrebbe la certezza di essere il centravanti titolare della rosa, con le giuste qualità per essere importante sia come punto di riferimento offensivo per la squadra, sia come vero e proprio bomber. C’è il gradimento di Mourinho soprattutto per le sue caratteristiche. Adesso spetta alla Roma trovare la formula giusta per evitare l’inserimento di altri club. L’affare non è chiuso, anzi, se Pinto volesse potrebbe chiuderlo e quindi consegnare il centravanti a Mourinho. Anche perché il tempo stringe, tra dieci giorni si apre la stagione e Mou ha bisogno di due attaccanti.

Muriel, il messaggio dell'Atalanta

Uno dei sondati non è più nella lista della Roma. Luis Muriel, 32 anni come Zapata, è cercato con insistenza dall’Eintracht Francoforte che vorrebbe chiudere per la cifra richiesta dai bergamaschi: sei milioni di euro e contratto da 2,5 milioni al giocatore. Il messaggio dell’Atalanta alla Roma è chiaro: accelerare i tempi perché c’è una buona fila per i due giocatori e le trattative sono in corso. La Roma non ha più avuto contatti con l’entourage di Muriel da quattro giorni, anche perché Tiago Pinto spera ancora di riuscire a chiudere per Marcos Leonardo come secondo centravanti da prendere a Mourinho.

Marcos Leonardo, no del Santos

Il brasiliano anche ieri non ha voluto allenarsi, ha deciso di strappare con il club che al momento non ha deciso di rispettare la promessa di lasciarlo andare in questa finestra di mercato alla cifra adeguata. La Roma ha proposto 12 milioni più 6 di bonus, è andata anche parzialmente incontro alle richieste del Santos sulla modalità di pagamento ed è in pressing sull’entourage del giocatore. Lo staff di Raffaela Pimenta è in continuo contatto sia con la Roma che con il Santos, il nuovo tecnico Diego Aguirre avrà presto un confronto con Marcos Leonardo e spera di trattenerlo almeno fino a gennaio. Il ventenne però ribadirà la volontà di partire sebbene lo scontro sia ormai inevitabile viste le dichiarazioni del neo allenatore in conferenza stampa: «Non ho ancora parlato con lui, lo farò presto. Capisco la situazione del giocatore, è normale, Marcos ha ottime possibilità per sé e per la sua famiglia. Ma ho davvero bisogno di lui e non credo sia possibile che se ne vada in questo momento. Tra l’altro non abbiamo un suo sostituto. Mi piacerebbe che rimanesse con me e cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol e ad essere venduto per 30 milioni». Una doccia gelata per la Roma che adesso dovrà capire bene quale sarà la situazione legata al giocatore, anche attraverso i suoi agenti.