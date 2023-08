Roma, Keramitsis può partire: sul greco c'è il Lecce

Keramitsis, per il greco c'è il Lecce

Il giovane, classe 2004, e titolare della nazionale greca Under 19 ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 2024 ma su di lui ci sarebbe il forte interesse del Lecce. Keramitsis nella passata stagione ha esordito anche in prima squadra con Mourinho che gli ha regalato il debutto in Serie A in occasione della vittoria giallorossa sul Cagliari.