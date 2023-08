Roma, ecco Sanches e Paredes: le cifre dell'affare e la reazione dei tifosi

ROMA - La Roma sta per rinforzare la rosa di Mouriho con due centrocampisti: Paredes e Renato Sanches, entrambi del Psg. Il cartellino dell'argentino, ex dei giallorossi e reduce dal prestito alla Juventus, costerà 2,5 milioni di euro più altri 2 di bonus. Il mediano firmerà un biennale con opzione per una terza stagione. Più alte le cifre che ruotano attorno a Renato Sanches: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, ma potrebbe scattare l'obbligo di riscatto dopo un certo numero di presenze.