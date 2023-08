Roma, dopo Azmoun il sogno di Mourinho è Lukaku: come può arrivare

Ma il solo Azmoun non può bastare a José Mourinho. Soprattutto viste le condizioni dell’attaccante iraniano e la sua partenza a gennaio per la coppa d’Asia. Così la Roma sta cercando in questi ultimi sette giorni anche di chiudere per un altro centravanti che possa aiutare Mourinho a dare maggiore consistenza a un reparto con Belotti e l’iraniano (attualmente infortunato). Dybala resta una garanzia da seconda punta, ma le incertezze sono ancora legate al centravanti, la punta che dovrà aumentare il numero di gol della squadra. Ecco perché i tifosi continuano a sperare in Romelu Lukaku . Un sogno al momento, viste le cifre dello stipendio, ma chissà che non possa trasformarsi in realtà nelle ultime ore di mercato. Anche perché il Chelsea cerca Balogun e se l’affare andasse in porto dovrebbe “sbarazzarsi” del belga per non essere costretto a farlo giocare nella seconda squadra per l’intera stagione. Quindi una partecipazione (importante) dell’ingaggio e la volontà del calciatore al trasferimento potrebbero anche riaccendere quella pazza speranza dei romanisti di vedere il bomber vestire la maglia giallorossa.

Roma, ecco le alternative a Lukaku

Oltre al sogno del belga, le alternative studiate da Tiago Pinto sono diverse. E proposte a Mourinho che da mercoledì sera ha portato avanti con loro un primo incontro conoscitivo tramite videochiamata. Ha contattato Azmoun, ma non solo. Nella lista della Roma ci sono anche Petkovic della Dinamo Zagabria, Noah Ohio del Liegi, Ekitike del Psg, Jhon Cordoba del Krasnodar e Mo Bayo del Lille. Qualcuno più semplice da prendere, qualcun altro un po’ meno. Come il ragazzo del club francese che fa gola a diversi club, italiani ed esteri. Non nomi di prima fascia, perché quelli sono costosi e a sette giorni dalla chiusura del mercato - salvi i colpi sauditi - non si muoveranno più dalle rispettive squadre. Sono piuttosto giocatori dal buon potenziale (come Ekitike e Noah Ohio, entrambi under 22) o che hanno comunque già esperienza come Petkovic (28 anni), Cordoba (30 anni) e Bayo (25 anni).

C’è posto per un altro extracomunitario

Resta sempre in pista Marcos Leonardo, giocatore trattato a lungo in questa sessione di mercato ma che alla fine è rimasto al Santos per volontà del club sudamericano vista la situazione catastrofica in campionato e un’offerta che non ha convinto del tutto soprattutto per la modalità di pagamento. Il brasiliano - seguito anche dal Manchester United - proverà sbarcare nella capitale a gennaio. Non ci saranno problemi di slot extracomunitari. Azmoun ne occuperà uno, l’altro invece è libero poiché Paredes la scorsa stagione ha giocato in Italia e il regolamento prevede che le limitazioni non riguardino i calciatori tesserati al 30 giugno in Italia. Situazione Marcos Leonardo in evoluzione, ma adesso la priorità è pensare al presente. Per questo Mourinho spera che possa arrivare un altro centravanti in questi ultimi giorni di mercato. Il sogno, per il tecnico come per mezza Roma, sarebbe Lukaku. Non c’è neppure bisogno di chiarirlo.