Lukaku alla Roma: Abraham può entrare nell'affare

ROMA - Si sta infiammando l'asse Londra-Roma: tra Chelsea e giallorossi i contatti sono stati stabiliti per (ri)portare Lukaku in Italia. Dopo l'apertura dei Blues al prestito, ora le parti sono arrivati i primi contatti ufficiali per l'attaccante, ormai ai margini del progetto tecnico del club londinese. Le due società sono al lavoro per trovare un accordo intorno alla formula del prestito con diritto di riscatto (dunque senza obbligo) e sulla spartizione dell'ingaggio da 12 milioni.