Lukaku alla Roma, ci siamo: Ryan Friedkin e Tiago Pinto atterrati a Londra. Cosa succede adesso

Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono atterrati all'aeroporto di Farnborough dopo essere partiti dalla Capitale per cercare di chiudere la trattativa per Romelu Lukaku . Il Vicepresidente della Roma e il general manager portoghese adesso si stanno dirigendo allo Stamford Bridge , lo stadio del Chelsea che ospita anche gli uffici del club londinese.

Cosa accadrà allo Stamford Bridge

Lì i due giallorossi incontreranno i dirigenti dei blues per cominciare la trattativa finale per il prestito di Lukaku. Dopo la telefonata tra Dan Friedkin e Todd Boehly, presidente del Chelsea, e quella tra Mourinho e Lukaku, Pinto e Ryan Friedkin hanno deciso di trattare personalmente per cercare di chiudere nelle prossime 24 ore la trattativa. Stasera poi assisteranno insieme ai dirigenti del Chelsea alla sfida della squadra inglese contro il Luton.