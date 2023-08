Lukaku è pronto a convincere il Chelsea: il punto sulla trattativa con la Roma

Attesa. Entusiasmo. Ancora attesa. Ansia. E speranza. C’è stato spazio davvero per tutti i sentimenti ieri. E tutti questi sentimenti hanno un nome e un cognome: Romelu Lukaku . L’uomo che tutta Roma , sponda giallorossa, sogna. Un sogno che da giorni riempie giorni e notti dei romanisti ma che potrebbe diventare incubo se alla fine Big Rom non indosserà la maglia giallorossa. I Friedkin e Pinto faranno di tutto perché non accada: la Roma vuole il giocatore . E la vuole quanto prima, anche se serve ancora prudenza. E serve che Romelu Lukaku si faccia sentire con il Chelsea: prestito secco senza obbligo . Poi lui farà la sua parte, andando incontro al club sull’ingaggio. Eccitazione, ansia, attesa, speranza, dicevamo. Tutto si muove sull’asse Roma, Londra, Bruxelles . I proprietari e il gm ieri erano già attivi dalle prime ore del mattino per lavorare sulla offerta da presentare al Chelsea e sulla strategia da attuare nel corso della trattativa. Insomma, i compiti a casa prima di sedersi al tavolo della sala prenotata in un hotel a Mayfair, il lussuoso quartiere di Londra e che per quattro ore è stato il fulcro delle attenzioni dei media sportivi italiani, inglesi e belgi. Oltre chiaramente dei tifosi romanisti che hanno vissuto ore di estenuante tensione e sempre alla ricerca di una notizia e di un aggiornamento sulla vicenda.

Roma, per Lukaku si muovono i Friedkin

C’è da dire che i rapporti tra Roma e Chelsea sono molto buoni. Merito soprattutto dei proprietari dei due club. Todd Boehly da una parte, Dan Friedkin dall’altra. Il primo originario di Irving, Texas, l’altro californiano ma proprio nello stato del sud ha costruito il suo impero commerciale. Il reciproco rispetto e i buoni rapporti tra i due hanno portato venerdì mattina all’accelerazione della trattativa, quindi all’iniziale apertura da parte del Chelsea al prestito secco del belga. Dan e Todd si sono parlati prima al telefono per aprire i dialoghi ufficiali tra i due club, poi si sono visti la sera stessa a Stamford Bridge in occasione della sfida tra il Chelsea e il Luton. Per i dettagli economici hanno invece lasciato fare ai dirigenti che continuano a cercare di far quadrare i conti per accontentare i rispettivi presidenti.

Lukaku, contatto Juventus

Il Chelsea vuole chiudere quanto prima la grana Lukaku, per questo la Roma ha la priorità ma non l’esclusiva. Ieri il Borussia Dortmund ha provato a inserirsi nei discorsi ma è stato immediatamente bloccato anche da Lukaku che non ha intenzione di trasferirsi in Germania ma spinge invece per tornare in Serie A. Intorno all’ora di pranzo poi c’è stato un (ultimo, probabilmente) contatto tra i Blues e la Juventus. Aggiornamenti sulla trattativa con la Roma, ma anche indicazioni sulla quantomai probabile permanenza di Vlahovic in bianconero che chiude così i discorsi per l’arrivo di Big Rom.

Roma, adesso tocca a Lukaku

Insomma, al momento al Chelsea resta solo la Roma ma l’affare non è così semplice da chiudere. Perché Tiago Pinto ha accettato il prestito oneroso chiesto dagli inglesi di circa 5 milioni di euro, ma ancora c’è stallo per quanto riguarda lo stipendio del belga. Sono davvero troppi gli 11 milioni e trecentomila euro che percepisce Lukaku (decreto crescita incluso), insostenibili al momento per la Roma. Il Chelsea si è rifiutato (per ora) di partecipare al pagamento dello stipendio. Tocca ora a Lukaku fare la sua parte: deve scendere un po’ con le richieste di ingaggio ma soprattutto deve convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito secco senza quell’obbligo di riscatto che adesso è diventata la nuova condizione imposta dai Blues. Tiago Pinto gli ha offerto 7 milioni per un anno, ne ballano 4.3 a cui Big Rom dovrebbe rinunciare. Non pochi. Anche perché essendo un prestito di un anno non c’è la possibilità di spalmare i soldi in meno, come avrebbe fatto la Juventus, su più annualità.

Roma, cresce l'attesa per Lukaku

Per tutti questi motivi la trattativa procederà a oltranza anche nella giornata di oggi, con il nuovo incontro tra le due società e una nuova strategia romanista da presentare per cercare di chiudere l’operazione. Ci sono ottimismo e speranza, ma non sembra ancora essere vicina la chiusura nonostante le parole di Lukaku. Il belga si trova a Bruxelles, ieri mattina è andato a vedere la prima partita di suo figlio Romeo con l’Anderlecht e lì si è lasciato andare in una previsione che ha scatenato i romanisti: «Domani volerò a Roma per firmare il contratto». Frase che ha agitato non solo i tifosi, ma anche i protagonisti della trattativa che hanno provveduto a smentire la chiusura imminente dell’operazione. Lukaku tra l’altro prima di sbarcare nella Capitale farà tappa a Londra proprio per parlare con il Chelsea. Non solo: all’attaccante è stata attribuita un’altra frase secondo la quale sarebbe stato nervoso (impaziente) per il trasferimento. In realtà il belga si riferiva a una semplice emozione paterna per il debutto del figlio. Romelu non è rimasto a vedere tutto il torneo, si è limitato a una partita su sei, poi è tornato a casa ad aspettare novità. Lui come i migliaia di romanisti che sono pronti ad abbracciarlo. Emozionati, impazienti, preoccupati. Fino a che Lukaku non scenderà dall’aereo sarà come vivere sulle montagne russe.