Retroscena Lukaku, la Roma adesso sogna: spunta il bonus scudetto

La trattativa per portare Lukaku dal Chelsea alla Roma non è stata semplice. Ci aveva provato l’Inter, si era spinta in avanti anche la Juventus, ma alla fine l’attaccante è andato a rinforzare la rosa di Mourinho. Il belga sarà l’uomo che dovrà fare la differenza sotto porta ma anche in classifica. L’affare è stato condotto da Tiago Pinto e dalla famiglia Friedkin: la fumata bianca è arrivata anche perché ha un contratto da top player, ricco di bonus e in più c’è una clausola rescissoria da oltre 40 milioni di euro.