Roma, Solbakken bocciato dall'Olympiakos: può rientrare in anticipo

ROMA - Otto presenze, cinque in campionato e tre in Europa League senza neppure un gol o un assist, l'avventura di Solbakken in Grecia all'Olympiakos si è rivelata un vero flop. L'attaccante norvegese aveva lasciato la Roma in prestito con diritto di riscatto lo scorso settembre accettando l'offerta dei greci, ma le aspettative di giocare di più sono state disattese. E così, come riportano anche dalla Grecia, l'ex Bodo rischia di tornare da Mourinho in anticipo dopo pochi mesi di prestito e prima della fine della stagione.