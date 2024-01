Roma, niente Huijsen: per la difesa spunta il nome di Godfrey

Il tempo è già scaduto da tempo, la Roma necessita di un difensore centrale per l’emergenza già prevista da mesi: "In portoghese si dice che fare le cose molto veloci e bene è quasi impossibile - ha detto Pinto prima della gara -. Lavoro tutti i giorni per cercare di fare il meglio per la Roma". Così dopo aver abbandonato bruscamente la pista che porta a Bonucci, Pinto ha sondato qualche giorno fa la situazione dello juventino Dean Huijsen, promettente difensore centrale di 18 anni che avrebbe potuto risolvere il doppio problema della lista Serie A (completa) e Uefa (1,5 milioni di tetto massimo per acquisti). Huijsen tuttavia non sbarcherà nella capitale. Prima di tutto perché è un promesso sposo del Frosinone che ha chiuso sul suo arrivo in prestito già da diverse settimane e si sente di avere in pugno il ragazzo. Inoltre la Juventus al momento non è assolutamente intenzionata a dare il giocatore alla Roma: o va al Frosinone o resta a Torino, filtra dagli ambienti bianconeri. Del resto il difensore giocherebbe titolare in questo periodo ma poi con il ritorno di N’Dicka, Kumbulla e - chissà - di Smalling potrebbe restare in panchina per gran parte della stagione.