Belotti in uscita dalla Roma, due club di serie B su di lui

Vendere (e in fretta) prima di provare a comprare. La strategia della Roma non può che essere questa. Tiago Pinto non può permettersi il lusso della pazienza: non c'è tempo. A Mourinho serve urgentemente un difensore per colmare almeno un minimo il pesante buco lasciato dalla partenza di N'Dicka per la coppa d'Africa unito all'infortunio di Smalling e al recupero lento di Kumbulla (ci sarebbe anche la pubalgia di Mancini da considerare). In questo quadro disastrato il ds ha l'obbligo di rinforzare il reparto ma prima serve snellire la rosa negli altri reparti e liberarsi dei giocatori già con la valigia in mano o praticamente fuori dal progetto giallorosso.