"Zero possibilità di rinnovo con la Roma". Davide Lippi, l'agente di Leonardo Spinazzola, chiude la porta alle speranze di un prolungamento dell'avventura del calciatore azzurro in giallorosso iniziata nel gennaio del 2020. Contattato nel corso della trasmissione Sportitaliamercato, Lippi ha dichiarato: "Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza a fine stagione".