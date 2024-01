Roma, con Huijsen il mercato non è chiuso: le prossime mosse

Il bambinaio Mourinho si prepara a svezzare un altro pupillo: con un sorpasso notturno, sfruttando i fari abbaglianti della vetrina Roma , il direttore uscente Tiago Pinto ha preso in prestito dalla Juventus il difensore olandese Dean Hujisen , classe 2005. È stata decisiva la volontà del ragazzo, che si è lasciato attrarre dalle lusinghe esplicite di Mou e ha preferito completare il percorso di maturazione a Trigoria piuttosto che giocare con continuità nel Frosinone , dove altri ragazzi di proprietà della Juve stanno riscuotendo grandi consensi.

Huijsen avrà la maglia numero 13

L’operazione è stata chiusa velocemente, quando Giuntoli ha informato il collega Angelozzi della scelta. A quel punto Huijsen è partito con un volo di linea ed è sbarcato a Fiumicino per le visite mediche intorno alle 17. Oggi farà il primo allenamento con i nuovi compagni e verrà convocato per la partita di domani sera contro l’Atalanta. Probabilmente avrà la maglia numero 13, la stessa che ha sfoggiato nei 12 minuti giocati in Serie A con la Juve, a San Siro contro il Milan.

Huijsen, i dettagli della trattativa

La Roma, che poteva spendere un massimo di 1,8 milioni inclusi stipendio e commissioni, pagherà 650.000 euro fi no a giugno, che possono diventare 400.000 al raggiungimento delle 10 presenze stagionali. Negli accordi non è previsto il diritto di riscatto. Quindi a fine stagione Huijsen, che a molti osservatori ricorda il primo Ruud Krol, grandissimo difensore della nazionale olandese e del Napoli dei primi Anni Ottanta, tornerà sotto il controllo della Juventus. Ambidestro, è giudicato già pronto a integrare la rosa.