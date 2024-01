Roma, Renato Sanches indeciso: aspetta altre offerte mercato

ROMA - Alla fine il destino del mercato in entrata si deciderà in base alla volontà del pupillo di Tiago Pinto di lasciare la Roma. Renato Sanches sta temporeggiando e non ha ancora dato il suo ok alle proposte che fin qui sono arrivate sul tavolo del suo agente, Jorge Mendes. Il procuratore di Mourinho si è mosso in prima persona per cercare di agevolare il mercato della Roma, quindi liberare il club da uno stipendio pesante (due milioni) per permettere al gm di rinforzare la squadra del tecnico suo assistito.