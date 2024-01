Calciomercato Roma, pressing Soyuncu. Psg su Llorente

ROMA - Dopo l’arrivo del giovane Huijsen, la Roma cerca di smuovere il mercato in uscita per poter regalare a Mourinho qualche rinforzo in più per la sua rosa già in pesante emergenza soprattutto nel reparto difensivo. «Abbiamo reagito veloce col difensore - ha detto Pinto - Adesso con i paletti che abbiamo dobbiamo aspettare che escono i giocatori prima di fare qualcosa». Il gm sta cercando di cedere qualche elemento ma per adesso la situazione è di stallo. Soprattutto per quanto riguarda l’uscita di Renato Sanches che non è al momento convinto di accettare una delle proposte arrivate da Besiktas, Paok e Olympiakos. Il portoghese sta aspettando di capire dal suo agente Mendes (lo stesso di Mourinho) se potrà arrivare una chiamata dal campionato francese o da quello portoghese. Attesa, che inevitabilmente sta rallentando la Roma sempre più convinta di andare a prendere un difensore centrale. Detto che ieri circolava in Francia l’ipotesi Alexsandro Ribeiro del Lilla (ma che costa troppo ed è cercato anche da altri club), il primo nome è quello di Soyuncu che all’Atletico Madrid non sta giocando e accetterebbe un prestito a fine mercato per giocare regolarmente negli ultimi cinque mesi di stagione. Attenzione però ai club della Premier, Fulham in primis, che vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo.