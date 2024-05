Dybala, priorità Roma. E De Rossi conta su di lui

ROMA - La grande sorpresa. Così hanno titolato in Argentina la notizia sull’esclusione di Paulo Dybala dai preconvocati per la Coppa America . La grande delusione è invece lo stato d’animo dell’attaccante, convinto fino a poche ore fa di volare negli Stati Uniti per le due partite amichevoli contro Guatemala ed Ecuador e, quindi, di rientrare nella lista per il torneo. Una decisione, quella di Scaloni, che ha sollevato davvero tanto clamore in Argentina visto che ormai sembra essere davvero remota la possibilità di vedere la Joya in Coppa America, a meno di colpi di scena o infortuni che potrebbero portare a una chiamata last minute.

L'Argentina rinuncia a Dybala, la Roma no

Niente Argentina? Tutto sulla Roma. Perché la volontà del numero 21 è quella di restare in giallorosso anche la prossima stagione, consapevole della sua importanza per lo spogliatoio ma anche per De Rossi. Nella “rivoluzione” tecnica che porterà a tanti cambiamenti nella rosa, l’argentino resterà uno dei punti di riferimento per qualità e leadership. E la priorità di Paulo adesso è quella di restare alla Roma dove è apprezzato da giocatori, dirigenti, tecnico e tifosi. Insomma, sta bene nella Capitale e spera di poter aiutare la squadra a tornare competitiva per i primi posti in classifica e ad agguantare finalmente la qualificazione in Champions. La clausola da 12 milioni valida fino alla fine di luglio non spaventa al momento la Roma, né l’argentino ha intenzione di attivarla. Nel corso dell’estate le parti si parleranno per decidere come continuare, quindi se con il contratto attuale (che vede un’opzione di rinnovo di un anno in caso di raggiungimento la prossima stagione del 50% delle presenze) o con uno nuovo da ridiscutere. Se ne parlerà più avanti.

Dybala a Cannes con la sua Oriana

Paulo domenica sera ha giocato l’ultima mezz’ora di partita contro il Genoa, poi ha partecipato al giro di campo con la squadra per salutare i tifosi e ha scattato tante foto con le famiglie e gli amici dei suoi compagni. Ieri è volato insieme a Oriana a Cannes per impegni con uno sponsor: appena atterrato ha ricevuto dai suoi agenti la notizia dell’esclusione dalla lista di Scaloni. Uno shock totalmente inaspettato visto che alla Roma era arrivata nei giorni scorsi la lettera di precovocazione sia per Paredes che per Dybala. Perché annunciare al suo club la convocazione per poi fare improvvisamente dietrofront? Anche il giocatore è rimasto senza risposte.

Dybala, la mancata convocazione è un giallo in Argentina

Secondo i media sudamericani la scelta di Scaloni di escluderlo sarebbe di natura tecnica. Una motivazione che lascia perplessi i tifosi argentini, legati alla Joya e al suo mancino. Perché è vero che l’ultima presenza con l’Albiceleste risale a circa un anno fa, ma è anche vero che i 16 gol e i 10 assist stagionali con la maglia della Roma parlano per l’attaccante, lasciato a casa per far spazio, tra gli altri, a Valentín Carboni che con il Monza ha realizzato due reti e servito quattro assist in campionato e con la nazionale ha appena otto minuti in campo, e a Giovanni Lo Celso che in questa stagione con il Tottenham ha giocato soltanto quattro partite da titolare. Un enorme punto interrogativo si solleva sulla vicenda. Secondo quanto filtra dall’Afa (la federcalcio argentina) la lista pubblicata per le due amichevoli non è la definitiva per la Coppa America. O meglio, questa potrebbe subire delle modifiche anche in entrata. Di certo da quell’elenco di 29 giocatori ne dovranno uscire tre (il limite è 26), poi chissà. Paulo - che a questo punto dovrà capire se partire con la Roma per l’amichevole del 30 maggio in Australia contro il Milan - non può far altro che lavorare sodo per farsi trovare eventualmente pronto per una chiamata in extremis. La speranza è l’ultima a morire, ma intanto nella delusione nazionale si aggrappa alla Roma che vede in lui il simbolo in campo anche della nuova era targata De Rossi.