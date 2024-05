Mercato Roma, sprint per Angeliño: Laurienté è l’idea

Idea Laurienté

Per l’attacco invece, e qui parliamo di esterni rapidi, di qualità e in grado di saltare l’uomo (le richieste di De Rossi) piace Armand Laurienté: il Sassuolo un anno fa chiedeva 20-25 milioni per il francese, con la retrocessione si potrà accontentare di 12 milioni di euro per fare cassa e liberarsi di un ingaggio non sostenibile in Serie B. Sempre dal Sassuolo intriga acquistato a gennaio dal Verona per 6 milioni di euro e che potrebbe essere rivenduto alla stessa cifra. Certo, quella di Laurienté al momnto è ancora un’idea, una delle tante. Il sogno naturalmente resta quello di arrivare a Federico Chiesa, il desiderio del tecnico per rinforzare con un grande elemento l’attacco che è in attesa anche del centravanti (e lì il sogno è David). Insomma, c’è tanto da fare ma le idee ci sono: Ghisolfi è al lavoro per regalare a De Rossi una Roma all’altezza delle sue aspettative.