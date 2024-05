Roma, la strategia per Abraham: ecco come Ghisolfi può prendere David

La Roma sta cercando una nuova casa per Tammy Abraham. È lui il primo giocatore che il ds Ghisolfi conta di vendere per concepire la rivoluzione dell’attacco. La valutazione rispecchia un’analisi tecnica, finanziaria e caratteriale che la società ha effettuato al proprio interno: dopo un anno quasi buttato a causa dell’infortunio, Abraham rappresenta un costo eccessivo per lo stipendio da quasi 6 milioni netti (ancorché ammortizzati dal decreto crescita, che per lui vale ancora) e non costituisce una garanzia di rendimento per il futuro. Potrebbe essere azzardato ripartire da lui che di questi tempi nel 2022 era considerato uno dei Fab Four della squadra insieme a Dybala, Pellegrini e Zaniolo. E in un’intervista a Tel Aviv, durante la preparazione estiva, giurava di non essere turbato dall’arrivo di Dybala perché «a Roma c’è spazio per due re». Pensate come è cambiato il mondo romanista da allora: Zaniolo è andato via da un pezzo, Pellegrini è discusso a targhe alterne, Dybala ancora non ha sciolto i dubbi sul futuro e Abraham oggi sembra più un problema che una soluzione.