Roma, priorità sulla fasce: nel mirino Beste e Fresneda

Detto che con Ramadani un argomento di confronto può essere anche Jeremy Boga, portato a Nizza proprio da Ghisolfi e ora uno dei nomi nella lista del dirigente,Ma è un prospetto che piace, come vice del titolare e che può rientrare in maniera più approfondita nei discorsi tra Ghisolfi e Ramadani. Difficile che possa andare avanti invece l’interessamento per Bellanova che il Torino valuta addirittura 25 milioni di euro: troppo per un esterno basso. Ne chiede circa dieci in meno il Lilla per Tiago Santos, altro giocatore entrato nell’orbita giallorossa, così come Doué del Rennes.