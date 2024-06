Abraham, futuro in bilico con la Roma: piace in Premier, tutti i dettagli

Cinque club di Premier sono su di lui. Tammy Abraham aspetta l’evoluzione del mercato, la Roma invece spera che una tra Everton, Leicester, West Ham, Tottenham e Aston Villa faccia la prima mossa per aprire una possibile asta per il ragazzo che in Inghilterra ancora piace. Anche per un discorso di lista. Il club giallorosso vuole monetizzare e ricavare un ulteriore tesoretto dalle cessioni di quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici da aggiungere al budget da utilizzare per gli acquisti. Soprattutto, in questo momento, per capire se Ghisolfi riuscirà ad arrivare a un ventenne che piace parecchio a Trigoria: Samu Omorodion, punta dell’Atletico Madrid in prestito in questa stagione all’Alaves segnando nove gol in campionato. Ha una valutazione alta, di 35 milioni di euro, ma potrebbe anche essere accettata dalla Roma che punta su giocatori giovani, di prospettiva e di qualità. Lavori in corso per cercare l’attaccante migliore.