Roma, settimana chiave: mercato e strategie sul tavolo

Tra esattamente venti giorni si aprirà ufficialmente la nuova stagione della Roma, la prima vera di Daniele De Rossi. Il countdown è partito , i giorni passeranno ancora più velocemente e l’8 luglio arriverà in men che non si dica. L’attesa dei tifosi si sta facendo sempre più grande, la voglia di ricominciare una nuova stagione e di mettersi alle spalle le delusioni di un anno difficile è paragonabile all’amore che anche in questi ultimi dieci giorni hanno dimostrato al club. Basti pensare che la prima fase della prelazione si chiuderà oggi e registrerà oltre 26.000 abbonamenti già confermati per il prossimo campionato. Voglia di Roma, voglia di calcio giocato, voglia anche di mercato . Inevitabile quando si alzano le temperature, cominciano le vacanze e si pianificano le nuove strategie per rimodellare una Roma che dopo tre anni ha intenzione di aprire un nuovo progetto sotto la guida di DDR.

Roma, mercato e strategie della società

E allora questo per Dan Friedkin, ma in generale per il club, è il momento di battere un colpo. Sul mercato, certo, ma in generale nel mettere in pratica quanto organizzato in questi ultimi venti giorni di lavoro matto e disperatissimo all’interno del Fulvio Bernardini. Studio, analisi e comparazioni di giocatori di mezza Europa, programmazione della stagione, pianificazione di un’estate di lavoro tra Trigoria e l’estero: adesso i romanisti non aspettano altro che un segnale per cominciare a immaginare come sarà la Roma del futuro, e a sognare chi potrà arrivare per rendere la squadra più giovane, affamata e competitiva. Le riflessioni del club sul mercato sono state profonde, frutto di un’attenzione massima sulla scelta dei giocatori, consapevoli tutti che stavolta non si potranno sbagliare i giocatori da mettere a disposizione di De Rossi. I numerosi colloqui avuti da Ghisolfi, Souloukou e il tecnico con gli agenti sono serviti anche per studiare i profili dei giocatori, come un vero e proprio casting in cui non è presa in considerazione soltanto la qualità del calciatore ma tante altre componenti che dovranno essere compatibili con le nuove strategie del club: età, ambizione, carattere, prestigio, possibilità di diventare un vero e proprio asset di mercato. Requisiti e caratteristiche che i nomi di mercato devono rispettare per essere considerati dalla dirigenza.

Roma, il rinnovo di De Rossi e l'Everton

In questa settimana tutti si aspettano che la Roma entri in azione a tutti gli effetti, che si faccia viva concretamente nelle trattative, che comunichi il rinnovo di De Rossi - firmato ma stranamente ancora non annunciato - e che ufficializzi anche le date del ritiro all’estero. Sarà in Inghilterra se non ci saranno dietrofront, le firme sull’accordo per strutture e amichevoli devono ancora essere messe nero su bianco. Dan Friedkin nei tre giorni non stop passati a Trigoria una settimana fa ha dato alla dirigenza tutte le disposizioni per portare avanti il piano mentre è al lavoro per acquisire l’Everton, un impegno che naturalmente lo costringerà agli straordinari, non certo ad abbandonare il progetto giallorosso. E allora alla Roma non resta che fare il primo passo ufficiale verso la nuova stagione, per cominciare a vivacizzare una lunga e calda estate che porterà al via dell’era De Rossi.