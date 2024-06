Roma, Candela svela un giocatore cercato da Ghisolfi: ecco chi è

Candela svela un obiettivo di Ghisolfi: è Khephren Thuram

Vincent Candela, sempre vicino alle dinamiche dell'AS Roma, è tornato su uno dei profili seguiti da Florent Ghisolfi all'alba del mercato estivo, durante il quale il club giallorosso dovrà modellare l'organico a immagine e somiglianza di Daniele De Rossi. Il riferimento, chiaro, è a Khephren Thuram, fratello di Marcus e figlio dell'ex Juve Lilian, accostato in queste settimane anche da Cristiano Giuntoli: "Non è il mio mestiere vedere tutti i giocatori, ma so che ha fatto bene - ha sottolineato Candela a Sky -. Non so chi sia il più forte tra lui e Marcus. Anche la Roma è molto interessata al piccolo Thuram, sono contento per il mio amico Lilian. Lui ha giocato anche con la Juventus, quindi i bianconeri sono avvantaggiati. Non lo conosco così bene per giudicarlo".