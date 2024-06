Roma, due offerte da più di 10 milioni per Aouar: i dettagli

ROMA - Una stagione in chiaro scuro e un futuro ancora da definire. Houssem Aouar ha già ripreso ad allenarsi per mettersi a disposizione di De Rossi: Il centrocampista vorrebbe rimanere a Roma, ma lo scorso campionato non è stato esaltante: appena 16 presenze. In Europa League il cammino è stato simile, insomma il giocatore con De Rossi ha giocato poco.