La Roma stringe per Strand Larsen, ma manca l'accordo sul prezzo: i dettagli

ROMA - Piaceva al Napoli. Piaceva al Bologna, soprattutto al ds Sartori. Piace alla Roma che, dopo gli addii di Lukaku e Belotti, e con Tammy Abraham che appare sempre più lontano da Trigoria, ha bisogno di prendere almeno un paio di attaccanti centrali. Il primo nome sulla lista del club giallorosso è quello di Jorgen Strand Larsen , 24 anni, norvegese. Gioca nel Celta Vigo, conosce l'Italia per aver vissuto un anno a Milano tesserato nella Primavera del Milan (allenata all'epoca da Gattuso), è amico di Haaland e ha, soprattutto, una clausola da 50 milioni di euro . Cifra che, ovviamente, la Roma non può e non vuole spendere. Ma, come per il Napoli qualche settimana fa, in Galizia sono disposti ad ascoltare offerte da una ventina di milioni, magari con qualche bonus. Un'offerta vera e propria della Roma ancora non c'è, ma la trattativa è reale. I club si stanno parlando, il giocatore ha dato la sua disponibilità. Gli sarebbe piaciuto giocare la Champions, come aveva detto al Bologna, ma l'ipotesi grande piazza (Napoli o Roma) lo affascina. E lo affascina anche l'idea di tornare in quel Paese che lo ha accolto ragazzino, forse ancora troppo acerbo per esplodere (5 gol in 30 presenze).

Come Vlahovic

Paragonato da molti a Vlahovic, alto un metro e 93, innamorato dell'Italia e della Capitale, come ha scritto sui social un anno fa quando ha avuto modo di incontrare il Papa, è reduce da una stagione con 13 gol in 39 presenze a Vigo. Bravo di testa e nelle sponde, ama giocare per la squadra e servire assist. Per Marco Garces, direttore sportivo del Celta, a dicembre il norvegese aveva un valore dai 25 milioni in su. Per ora nessuno si è avvicinato a tale cifra ed è per questo che a Vigo stanno iniziando ad abbassare le pretese. Oltre, naturalmente, a concentrarsi sul suo sostituto che dovrebbe essere Borja Iglesias. Anche perché, visto che tutto il mondo è paese, anche i tifosi del Celta soffrono per le poche operazioni di mercato del club e così l'allenatore: la sintesi è che hanno bisogno di vendere per comprare e la sensazione è che la Roma voglia provare ad accelerare nei prossimi giorni per metterlo quanto prima a disposizione di De Rossi. Prima, però, serve capire cosa succederà con Abraham.

Voglia di Premier League

L'inglese è combattuto tra la voglia di restare e la necessità di rilanciarsi nella sua amata Premier. L'Aston Villa è una possibilità quanto mai concreta visto che Duran dovrebbe essere ceduto a breve. La Roma valuta Tammy 30 milioni ed è chiaro che la sua cessione consentirebbe di avere immediatamente il denaro per Strand Larsen. Ma non è detto che le due cose siano così correlate, almeno come tempi. Perché a Trigoria sanno che il giocatore piace a tanti e allora vorrebbero capire come chiudere in fretta. Fidandosi anche di quanto scritto, e detto, quando il Bologna di Sartori ci aveva messo gli occhi su: giocava nel Groningen, era il primo nome davanti a Zirkzee. Non arrivò perché costava troppo, ma sul suo talento erano pronti a scommettere in tanti. Sono passati un paio d'anni, Strand Larsen non è più una scommessa. Intanto Ibrahim Sangaré è arrivato a Roma: visite mediche superate.