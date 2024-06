Roma su Le Fée, rinforzo a centrocampo per De Rossi: offerta al Rennes

Non solo attaccanti. Enzo Le Fée è nel mirino della Roma. Secondo Le Pariesien, è stato addirittura raggiunto un accordo sui termini del contratto con il giocatore del Rennes. Si tratta di un centrocampista di 24 anni che nell'ultima stagione ha giocato 35 partite in tutte le competizioni, fornendo 5 assist. Le Fée viene da un'annata piena di alti e bassi. A inizio anno ha faticato, per poi vivere un buon periodo durante l'inverno, infine è entrato in infermeria a febbraio senza riuscire a riprendersi un posto da titolare. Ha saltato anche la doppia sfida con il Milan in Europa League.