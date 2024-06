Roma in pressing per Le Fée, ma l'offerta non è sufficiente: i dettagli

ROMA - per rinforzare la Roma da consegnare a Daniele De Rossi. Così dopo i contatti presi per Doué, il terzino destro a cui il club francese ha offerto un rinnovo per non lasciarlo partire, adesso il neo diesse giallorosso sta chiedendo, e pure con insistenza,l’addio di Renato Sanches e quello probabile di Aouar. Più quello possibile di Paredes, se decidesse di accettare la ricca offerta saudita arrivata ai suoi agenti e che adesso lo sta facendo riflettere seriamente sul suo futuro in giallorosso. Ghisolfi guarda in Francia e soprattutto in casa del Rennesda consegnare a Daniele De Rossi. Così dopo i contatti presi per Doué, il terzino destro a cui il club francese ha offerto un rinnovo per non lasciarlo partire, adesso il neo diesse giallorosso sta chiedendo, e pure con insistenza, Enzo Le Fée per il centrocampo. Trattativa in corso, il nome del ventiquattrenne è forte nei corridoi del Fulvio Bernardini e adesso viene considerato il primo obiettivo per rinforzare il ruolo scoperto dopoe quello probabile di Aouar. Più quello possibile di Paredes, se decidesse di accettare la ricca offerta saudita arrivata ai suoi agenti e che adesso lo sta facendo riflettere seriamente sul suo futuro in giallorosso.

La trattativa per Le Fée

La Roma ha offerto tra i 12 e i 15 milioni al Rennes per Le Fée, un primo approccio che chiaramente non è stato preso in considerazione dal club francese che un anno fa ha speso per il suo arrivo 20 milioni. Ed è anche la cifra minima che Massara, nuovo diesse del club bretone, prenderebbe in considerazione per lasciarlo andare. In poche parole, la richiesta è di 23-25 milioni, per qualcosa di meno l’affare potrà andare in porto. E allora si tratta, i due dirigenti sono in contatto per trovare una quadra e permettere al giocatore di sbarcare nella Capitale. Le Fée - come riportano i media francesi - ha già trovato un principio di accordo con la Roma e ha dato il via libera alla sua partenza. Anche perché a Trigoria ritroverebbe una sua vecchia conoscenza di nome Ghisolfi. Il tuttocampista, abile sia nelle vesti di regista sia da mezzala, prima del Rennes è stato tra i grandi protagonisti della promozione del Lorient dove il ds francese era il collaboratore di Mickael Landreau. Lì Le Fée è rinato, lì ha potuto voltare pagina dopo un passato tanto difficile da poter devastare la vita di qualsiasi giovane.



Chi è Le Fée