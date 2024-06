Roma-Le Fée, ci siamo: cosa manca prima della firma

ROMA - Un dialogo continuo tra i due club, e l’attesa di un giocatore che adesso sogna di sbarcare a Roma. La Roma adesso vuole accelerare con il Rennes per portare Enzo Le Fèe a Trigoria per regalare a De Rossi il primo vero colpo di mercato dopo la conferma di Angeliño. E nella trattativa adesso avrà un peso importante anche il ventiquattrenne di Lorient che ha trovato un accordo di massima con Florent Ghisolfi e cercherà di spingere (ma attenzione, non forzare) per trasferirsi in giallorosso e cominciare un nuovo capitolo della sua carriera. Le parti hanno trovato l’intesa, probabilmente con un contratto fino al 2029 a 2,5 milioni di euro netti a stagione: circa un milione e mezzo in più di quanto guadagna adesso al Rennes, ecco perché l’offerta da allettante adesso è diventata anche irrinunciabile. Enzo quindi adesso non pensa ad altro che a raggiungere quello che spera possa diventare il suo nuovo allenatore, quel Daniele De Rossi che ha ammirato davanti alla televisione e a cui si ispira per tenacia, carisma e qualità per cercare di spingersi sempre oltre al limite. Vuole la Roma e la vuole subito. Del resto il suo credo è «Se voglio una cosa devo ottenerla il prima possibile».



Roma, le caratteristiche di Le Fée

Nel 2020, in una delle sue prime interviste aveva descritto le sue qualità: «Sono un giocatore creativo, spontaneo, tecnico, che capisce bene il gioco e che lo ama anche, forse troppo a volte. Mi dico che devo essere più un "assassino". Mi piace il bel gioco, devo concentrarmi di più sull'efficienza». E in parte ci è riuscito. Elegante con i pallone tra i piedi, ma lavora tanto anche per la squadra sia in fase di copertura sia nella costruzione del gioco. Così dal Lorient, dove ha cominciato, un anno fa è passato al Rennes per la bella cifra di venti milioni di euro. Ed è il motivo per cui il club ha rifiutato la prima offerta dei giallorossi. I suoi idoli calcistici quando ha cominciato a giocare da professionista erano (o sono) De Jong, Firmino e Coutinho, ma adesso quello che spera è di poter migliorare costantemente per guadagnarsi una maglia nella nazionale francese (ha giocato "solo" per l'under 21) e di poter giocare presto la Champions.

Roma, la trattativa per Le Fée: i dettagli