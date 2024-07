Roma, clausola rescissoria attiva ma Dybala vuole restare

Stop di sinistro, tiro a giro sul secondo palo e l’Olimpico che esplode. È di Paulo Dybala il gol dell’anno della Roma. L’argentino l’ha realizzato nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan , sfoggiando poi la sua esultanza, la Dybala Mask, per il momentaneo 2-0. La decisione è stata presa dai tifosi giallorossi che hanno potuto votare la rete più bella e importante della scorsa stagione attraverso l’app di Socios , la piattaforma creata per gli appassionati di sport e criptovalute.

Dybala, c'è solo la Roma

Intanto, da oggi sarà attiva la clausola rescissoria ma il numero 21 non ha alcuna intenzione di esercitarla. Paulo vuole restare a Roma, vuole vincere dei trofei e continuare a disegnare magie all’Olimpico. Tra meno di una settimana sarà in città, pronto come non mai a mettersi a disposizione di De Rossi fin dal primo giorno di raduno. Dybala incontrerà a breve Ghisolfi per la prima volta: a stretto giro scatterà anche la trattativa con gli agenti per discutere il presente e il futuro a tinte giallorosse.