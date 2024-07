Roma, ufficiale l'acquisto di Sangaré: arriva dal Levante

ROMA - Colpo in prospettiva per la Roma: il club giallorosso ha infatti reso noto l'acquisto di Buba Sangaré. Il terzino arriva ufficialmente in giallorosso dagli spagnoli del Levante a titolo definitivo. A 16 anni aveva già esordito in prima squadra con una presenza da titolare in Liga e un'altra in Copa del Rey.