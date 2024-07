Roma, obiettivo Chiesa: altro contatto, Ghisolfi si muove

ROMA - L’arrivo di Enzo Le Fée non ha certo fermato il lavoro di Souloukou e Ghisolfi sul mercato. La dirigenza si sta muovendo per intensificare le trattative, sia in entrata che in uscita, per consegnare il prima possibile a De Rossi una rosa al completo. E allora nelle operazioni per prendere il vice portiere (piace tanto Gollini in uscita dall’Atalanta), un altro difensore centrale (ma qui conterà anche la cessione di Smalling e di Kumbulla), due terzini (uno a destra, l’altro a sinistra e sono stati avviati i contatti con il Lecce per Gallo), ce ne è una che resta ancora aperta e il club spera che possa sbloccarsi il prima possibile. In un modo o nell’altro. Federico Chiesa resta il primo obiettivo per la fascia sinistra, il sogno di De Rossi e la tentazione di Ghisolfi che continua a trattare con il suo agente Ramadani per capire se ci sono aggiornamenti in meriro alle decisioni dell’attaccante.