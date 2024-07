Retroscena Chiesa, perché la Roma ha deciso di mollarlo

Intanto da Trigoria sono stati riaperti i contatti con l’ Atletico Madrid per Rodrigo Riquelme, non un piano B ma una soluzione ritenuta dello stesso livello di Chiesa.. Guadagna circa 800 mila euro netti a stagione, in giallorosso percepirebbe inizialmente il doppio dello stipendio diventando il titolare della corsia sinistra. «Posso dare molto di più», ha detto di recente in un’intervista in Spagna. Giovedì tornerà ad allenarsi con l’Atletico Madrid, ma con un futuro ancora tutto da scrivere. La Roma ha offerto 20 milioni, ma non bastano ed è per questo che la volontà di “Roro” potrà fare la differenza. Se Simeone continuerà a non considerarlo come una prima scelta (come non ha fatto nell’ultima stagione) a quel punto Riquelme penserà sempre di più a un trasferimento. E la Roma per lui è sicuramente una meta ambita.