Mikautadze alla Roma, il presidente del Metz lancia l'asta: "Ci sono tanti club"

Dopo aver rinunciato a Federico Chiesa, la Roma è piombata su Georges Mikautadze , centravanti di proprietà del Metz , grande protagonista ad Euro 2024 con la maglia della Georgia , al fianco di Khvicha Kvaratskhelia. Non manca la concorrenza, come confermato dal presidente del club francese, Bernard Serin .

Mikautadze-Roma, il presidente del Metz: "Ci sono tanti club su di lui"

Il Metz è consapevole di avere un tesoretto non indifferente tra le mani. Il presidente Bernard Serin ha intenzione di scatenare una vera e propria asta per Georges Mikautadze, punto di riferimento avanzato della nazionale georgiana, autentica sorpresa dell'Europeo tedesco. "Per Mikautadze c'è concorrenza, - ha sottolineato il numero uno del Metz a Moselle TV - diversi club sono interessati a lui e le cose stanno procedendo lentamente. Potrebbe esserci un'accelerata nella prossima settimana. Non c'è una cifra fissa, c'è concorrenza ed è molto bello", ha ribadito con un sorriso il patron della società francese, pronto a battere cassa. Ghisolfi ci prova, nella speranza di regalare a stretto giro un elemento offensivo alla Roma di Daniele De Rossi.