Roma, il messaggio di Le Fée ai tifosi del Lorient: “È arrivata l’ora”

Roma, Le Fée e l'addio alla Bretagna

"Cari sostenitori, à giunto il momento per me di lasciare la mia Bretagna. Dopo più di 14 stagioni con il mio club, il Lorient, ho deciso di unirmi al club della capitale bretone, il Rennes, l'estate scorsa. Questi 15 anni mi hanno permesso di crescere come calciatore, ma soprattutto come uomo.Grazie a tutti i dirigenti, dipendenti, allenatori e compagni di squadra per tutti questi anni.Grazie ai vostri sostenitori per il vostro sostegno incondizionato e per l'amore che avete saputo darmi. Lorient, Rennes, la mia Bretagna… A presto", ha scritto Le Fée sul suo profilo Instagram.