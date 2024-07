Dalla Spagna: "Roma in corsa per En-Nesyri del Siviglia"

In Spagna sono sicuri, la Roma sta pensando a Youssef En-Nesyri per rinforzare il suo attacco. Da oltre 4 anni al Siviglia , la punta centrale marocchina ha affrontato in due occasioni i giallorossi, prima agli ottavi di Europa League del 2020, quando realizzò il gol del definitivo 2-0, e poi nella finale del 2023 quando venne anticipato da Mancini nell'azione che portò all'autogol del 23 capitolino.

La rivalità di Mourinho

Come raccontato dal quotidiano spagnolo AS, sull'attaccante 27enne ci sarebbero anche gli occhi del Fenerbahce di Mourinho e del club saudita Al Qadisiya. Il Siviglia valuta En-Nesyri intorno ai 20 milioni di euro e si presenta come una soluzione più economica per l'attacco della Roma, che in queste settimane ha sondato profili più onerosi come Sorloth o Mikautadze. Il Sivglia ha bisogno di incassare e, dopo diverse stagioni felici insieme, potrebbe decidere di dividersi definitivamente dalla punta marocchina. Ancora 27enne, En-Nesyri non è entusiasmato dall'idea di andare in campionati minori, ecco perché l'ipotesi Roma potrebbe convincerlo più delle altre offerte attualmente sul tavolo.