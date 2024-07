Roma, De Rossi sceglie Sorloth e Mikautadze si allontana

Quindici milioni l'offerta, venti la richiesta. Possibile che ci si incontri a 18 con qualche bonus . In ogni caso, se così sarà, oggi, per la Roma di Souloukou e Ghisolfi solo applausi . Ritrovarsi Aouar in casa, preso un anno fa a zero e rivenderlo, dopo una stagione non certo da protagonista, a queste cifre, è un capolavoro. La squadra dove è in procinto di andare l'ex Lione è l'Al-Ittihad , dove doveva approdare Pioli e invece va Blanc. Con questa cessione la Roma ripaga, in buona parte, Le Fée e si concentra sull'attaccante . Cruciale nel progetto tecnico di De Rossi ancor prima di capire che ne sarà del futuro di Abraham . Il nome principale è quello di Sorloth , con En-Nesyri ormai sempre più sullo sfondo visto che, oltre al Fenerbahçe, si fanno più forti ogni giorno che passa le sirene arabe. Niente da fare per Mikautadze : sta per firmare con il Monaco.

De Rossi sceglie Sorloth: è l'identikit perfetto

De Rossi, che ieri ha regalato ai giocatori una serata di libertà, ha avuto contatti con il georgiano per sondarne voglia, ambizione, carattere e sfumature. Mikautadze era il preferito come qualità e costi, ma non era esattamente il classico numero 9, il centravanti che ha in mente l’allenatore. Il georgiano si vede come punta, De Rossi per il calcio che vorrebbe fare preferisce qualcosa di diverso. E qui, per il ruolo, l'identikit preciso è quello di Sorloth, il gigante norvegese del Villarreal, sicuramente più fisico e potente. C'è un problema di costi però: ha una clausola da 38 milioni, gli spagnoli ne chiedono almeno 30, la Roma a certe cifre non arriva. Il giocatore, però, vorrebbe provare un'esperienza italiana o inglese e questa per il club giallorosso è una buona notizia, perché la sponda della volontà del diretto interessato è sempre positiva, in qualsiasi trattativa. La notizia cattiva, invece, è che gli spagnoli vogliono monetizzare più possibile la cessione di uno dei migliori attaccanti della Liga.

Sorloth pronto al grande salto

A quasi 29 anni Sorloth si sente pronto per un salto importante e definitivo visto che la Serie A sarebbe il coronamento di un percorso che l'ha portato a giocare, oltre che in Norvegia, anche in Inghilterra, Belgio, Germania, Spagna e Turchia. Diventato da pochi mesi papà, conosce molto bene Solbakken e la sua fidanzata Lena è molto legata alla compagna di Ola. Inevitabile che i due abbiano parlato di Roma, della Roma, di come si sta Trigoria. Per Sorloth trasferirsi non sarebbe un problema visto che, qualche mese fa, lui e Lena hanno invitato un importante magazine norvegese nel loro appartamento di Oslo e tra una chiacchiera e l'altra su divani e tavoli hanno parlato anche di come siano ormai abituati a cambiare spesso casa, vita, abitudini e Paese: «Vogliamo mantenere il nostro posto a Oslo indipendentemente da dove andrà la carriera all'estero di Alexander - le parole di lei -. Questa è una casa di proprietà, in altri paesi affittiamo, siamo pronti a spostarci ovunque se e quando serve».