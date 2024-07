Aouar mistero risolto, va in Arabia: quanto incassa la Roma dalla cessione

ROMA - Aouar va in Arabia, poi un post social ha lasciato tutti senza parole. Selfie con la maglia dall’allenamento della Roma e la scritta: “Tornato a casa, già pronto”, il tutto accompagnato con l’emoji del lupo. Mistero risolto. In realtà la trattativa con l’Al-Ittihad è praticamente chiusa. Il club giallorosso incassa una super plusvalenza: preso lo scorso anno a zero, oggi lo rivende per 12 milioni più bonus fino ad un totale di 15. Un’ottima mossa di Souloukou e Ghisolfi.