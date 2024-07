Roma, idea Assignon per la difesa: il giocatore vuole i giallorossi

ROMA - È caccia ai rinforzi nel reparto offensivo, ma non solo. Perché Ghisolfi deve individuare anche un nuovo terzino destro che sostituisca Karsdorp, diventato a tutti gli effetti un esubero tanto da allenarsi da solo a Trigoria, in orari diversi dai suoi compagni di squadra. Così se in principio il preferito di De Rossi era Raoul Bellanova, blindato dal Torino dalle alte richieste economiche per il suo cartellino, adesso il nuovo responsabile dell’area sportiva della Roma si sta guardando intorno e tra i nomi visionati c’è anche quello di Lorenz Assignon. Il terzino destro è di proprietà del Rennes, club con cui i giallorossi hanno già chiuso l’operazione Le Fée, ma nella seconda metà dell’ultima stagione ha militato in prestito al Burnley, squadra poi retrocessa dalla Premier League. Ventiquattro anni, contratto fino al 2027, è un altro di quei ragazzi cresciuti nel settore giovanile del Rennes che è riuscito a sfondare nel calcio dei grandi fino ad avere una valutazione di circa 7-8 milioni di euro. Ghisolfi ci sta pensando, ritiene il giocatore pronto per il grande salto e per fare la differenza in una squadra attrezzata. Non è ancora partita una vera e propria offerta per il club diretto adesso da Massara, ma sono stati avviati i contatti con l’agente del francese che ha naturalmente espresso il gradimento del giocatore per la squadra giallorossa. Non solo. Il Burnley negli ultimi giorni ha chiesto di nuovo Assignon in prestito al Rennes, ma il ragazzo ha rifiutato per ora la destinazione non volendo giocare in Championship, con la speranza che la Roma possa presto fare i passi concreti per portarlo nella Capitale.