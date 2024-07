Roma, Dahl a un passo: la nuova offerta di Ghisolfi che sblocca tutto

La caccia al terzino sinistro sembra ormai vicina alla chiusura, la Roma adesso vuole chiudere per Samuel Dahl , l’esterno del Djurgarden che da diverse settimane ha attirato l’attenzione di Ghisolfi . Il ventunenne si sta avvicinando sempre di più a vestire i colori giallorossi e, quindi, a fare il grande salto in uno dei massimi campionati europei. La Roma ha da tempo trovato l’accordo con Dahl sul contratto e adesso ha formulato una nuova offerta da circa 4,5 milioni di euro più bonus per strappare il sì definitivo del club svedese dopo qualche iniziale tentennamento legato a possibili offerte provenienti dalla Premier League. Ma questa ultima proposta potrebbe soddisfare il Djurgarden che sta continuando a parlare con il diesse giallorosso per sistemare alcuni dettagli legati all’operazione. Non solo, il club svedese vorrebbe che il ragazzo giocasse la gara di giovedì dei preliminari di Conference League contro il Niedercorn prima di lasciare il club e sbarcare nella capitale. Inoltre vorrebbe prima chiudere l’arrivo di Viktor Bergh, il sostituto sulla fascia sinistra che sta prelevando dal Varnamo. In ogni caso, sembra ormai vicina la fumata bianca e il suo passaggio alla Roma: lo svedese può diventare nei prossimi giorni il terzino vice di Angeliño , e Ghisolfi potrà così dirottare il suo lavoro sugli altri ruoli al momento scoperti.

Roma, sulla destra idea Assignon

Quindi sul sostituto di Karsdorp che continua ad allenarsi da solo a Trigoria insieme a un preparatore atletico del club e che sta vagliando l’ipotesi di trasferirsi in Turchia. Ma se Dahl sulla sinistra sarà la riserva, sulla fascia destra la Roma cerca un vero e proprio titolare. Dopo aver sondato Bellanova, sul quale il Torino ha fatto resistenza, e Doué che ha richieste in giro per l’Europa, un nome che intriga parecchio a Trigoria è quello di Lorenz Assignon. Il terzino destro è di proprietà del Rennes, club con cui i giallorossi hanno già chiuso l’operazione Le Fée, ma nella seconda metà dell’ultima stagione ha militato in prestito al Burnley, squadra poi retrocessa dalla Premier League. Ventiquattro anni, contratto fino al 2027, è un altro di quei ragazzi cresciuti nel settore giovanile del Rennes che è riuscito a sfondare nel calcio dei grandi fino ad avere una valutazione di circa 7-8 milioni di euro. Ghisolfi ci sta pensando, ritiene il giocatore pronto per il grande salto e per fare la differenza in una squadra attrezzata. Nessuna offerta fin qui è stata formulata, la Roma vorrebbe prima chiudere la cessione di Karsdorp e scandagliare ancora il mercato per valutare anche altri profili prima di affondare il colpo. In più, se arrivassero anche gli otto milioni della cessione di Calafiori all’Arsenal, a quel punto il tesoretto aumenterebbe e la Roma potrebbe orientarsi con maggiore facilità. L’ufficio legale del club ha inviato una Pec al Basilea per chiedere il riconoscimento del 40% della rivendita di Calafiori agli inglesi. La clausola del 2022 resterebbe valida perché gli svizzeri hanno inserito una percentuale sulla rivendita cedendo il calciatore al Bologna. Lavori in corso per riuscire a risolvere la questione, mentre Ghisolfi continua a studiare le strategie di mercato.