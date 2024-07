Soulé, l'indizio social dell'agente che lo spinge verso la Roma

Proseguono le tratative per portare Matias Soulé alla Rom a . I giallorossi hanno rilanciato offrendo 28 milioni di euro, ma non andranno oltre. Un ultimatum per far decidere al più presto alla Juve. Intanto sui social spunta un indizio in direzione Roma.

Soulé-Roma, l'indizio social dell'agente

L'agente del trequartista argentina Martin Ariel Guastadisegno ha pubblicato nell storie Instagram una foto insieme a Soulé con scritto "Trankiiiii". Come per tranquillizzare il suo assistito sul suo futuro in giallorosso. Lo stesso ex Frosinone ha ripostato la foto sul suo profilo con la scritta "Dale hermano". Soulé vuole solo la Roma per non lasciare l’Italia in un momento così delicato della sua crescita, e in più vorrebbe giocare insieme ai suoi amici e connazionali Dybala e Paredes.