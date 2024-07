Soulé alla Roma, la risposta di Thiago Motta in conferenza è netta

C'è anche il futuro di Matias Soulé, ormai pronto a vestire la maglia della Roma, tra i temi trattati da Thiago Motta in conferenza stampa dal ritiro di Herzogenaurach alla vigilia della prima amichevole contro il Norimberga. L'allenatore della Juventus ha così parlato dell'esterno reduce dal prestito al Frosinone pronto a cambiare squadra e a trasferirsi alla corte di De Rossi: "Dispiaciuto per una sua partenza? Come tutti gli altri si sta allenando molto bene e fa parte del gruppo. In questo momento sono molto contento di quello che vedo in allenamento”.