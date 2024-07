Soulé alla Roma: l'indizio social con la fidanzata, cosa manca e le cifre

ROMA - Ha talmente tanta voglia di vestire la maglia della Roma, che di fatto Matias Soulé ieri si è ufficializzato da solo. Come? Pubblicando nel tardo pomeriggio una foto per festeggiare il primo anniversario con la sua fidanzata , non proprio una immagine a caso visto che lo sfondo è il Colosseo . Il famoso indizio social, anche se stavolta è proprio una conferma della chiusura della trattativa tra la Roma e la Juventus che nella giornata di ieri hanno lavorato per sistemare tutti i dettagli e definire la modalità di pagamento dei 26 milioni più 4 di bonus (due facili, gli altri meno) e il 10% della futura rivendita. Giuntoli ha provato fino all’ultimo a strappare il 15%, ma la Roma ha fatto muro con l’accordo ormai sul tavolo.

Soulé, dalla Germania alla Capitale

E allora adesso non manca altro che il via libera della Juventus al ragazzo per lasciare il ritiro in Germania e sbarcare a Fiumicino. Dove troverà ad aspettarlo - probabilmente tra oggi e domani - non solo i tifosi ma anche il suo agente Martin Guastadisegno che ieri ha incontrato Ghisolfi e Souloukou per mettere nero su bianco l’accordo che le parti avevano già raggiunto verbalmente diversi giorni fa. Soulé firmerà un contratto di cinque anni con un ingaggio da circa due milioni di euro netti a stagione, forse anche con qualche bonus legato ai gol e alle prestazioni di squadra. Finalmente la Roma è a un passo, era quello che l’argentino voleva già da maggio, quando ha invitato Dybala e Paredes alla sua festa di compleanno confindandogli di sognare il suo trasferimento alla Roma. E a Roma. Una città che amano, lui, la sua famiglia e anche la sua fidanzata. Nell’ultimo anno, quello vissuto a Frosinone, ha fatto avanti e indietro per la capitale per vivere le meraviglie della Citta Eterna, per stare con i suoi amici argentini, per trascorrere serate romantiche con la sua Mila. Novanta chilometri di distanza che senz’altro hanno aiutato e non poco la Roma a raggiungere questo colpo di mercato.

Roma, un affare di qualità

Così come l’astuzia di quell’ultimatum imposto dai giallorossi alla Juve martedì scorso e che è servito ad ammorbidire Giuntoli sulle richieste per l’attaccante. Così adesso tutti sono decisamente soddisfatti dell’accordo: i bianconeri che possono dirottare il tesoretto sul mercato in entrata, il ragazzo che nelle ultime ore ha sentito Dybala a più riprese, la Roma che ha regalato a De Rossi un giocatore di qualità e un rinforzo importante per il reparto offensivo. Un acquisto che corrisponde esattamente al profilo ideale di giocatore adatto al nuovo progetto: giovane, di qualità e potenzialmente asset in futuro. Se Soulé rispetterà il suo valore in campo, la Roma potrà senz’altro brindare tra qualche anno a una eventuale cessione a peso d’oro e a una ricca plusvalenza. Del resto Matias ha solo ventuno anni e ampi margini di crescita: potrà brillare nella Roma e nell’Argentina e a tempo debito decidere il suo futuro. La riflessione che lo ha portato alla saggia scelta di restare in Serie A invece di accettare le lusinghe della Premier dove avrebbe dovuto adattarsi a un nuovo tipo di calcio, a una nuova lingua e a un clima diverso. L’Italia è nel suo cuore, così come questo campionato che lo ha valorizzato portandolo a diventare uno dei ragazzi più ambiti nel panorama internazionale. Il futuro è suo, il presente si chiama Roma: Soulé è pronto a cominciare la sua avventura in giallorosso.