Roma tra stadio e mercato: Ryan Friedkin rilancia

ROMA - Friedkin è arrivato e la Roma ha cambiato marcia. Attenzione, non con Dan, il proprietario e presidente del club giallorosso, ma con suo figlio Ryan che sta diventando sempre più un punto di riferimento all’interno del Fulvio Bernardini coordinando e seguendo con grande attenzione tutte le mosse della dirigenza e gli obiettivi da portare a termine. Così dopo essersi esposto in prima persona per portare Daniele De Rossi a Trigoria lo scorso gennaio, considerandolo l’uomo giusto per chiudere la stagione, e poi decidendo di confermarlo per il nuovo progetto triennale, adesso il vicepresidente del club ha messo a segno altri tre colpi importanti nel giro di 48 ore tra stadio e mercato. Di fatto dopo essere sbarcato nella capitale, martedì sera, Ryan ha dato il via libera al club per mettere la freccia e accelerare sulle situazioni più scottanti. In primis la presentazione in Comune del render stadio che ha riscosso il grande entusiasmo dei tifosi e dell’amministrazione comunale: «Me lo immaginavo bello, ma non così tanto», ha ammesso il sindaco Gualtieri nella sala del Campidoglio dopo la visione del video di presentazione dell’impianto.

Il nuovo stadio della Roma

Friedkin disinvolto, spigliato e quantomai preparato ha spiegato quanto il club punti sullo stadio per far crescere la squadra ma anche quanto potrà essere utile il progetto da 20 ettari complessivi per riqualificare l’area di Pietralata e fornire oltre 2.000 posti di lavoro. Insomma, Ryan si è impegnato con il Comune per la realizzazione del progetto chiedendo anche il supporto dell’amministrazione per velocizzare l’iter in modo da rispettare le tempistiche e riucire a inaugurare l’impianto per il 2027. L’incentivo è stato senz’altro l’aumento dell’investimento di quasi il 50%, con un progetto che costerà in totale circa un miliardo di euro. Contemporaneamente, Ryan Friedkin ha dato l’ok per accelerare sulla trattativa Soulé e trovare un punto d’incontro con Giuntoli, sceso con le sue richieste dopo l’ultimatum della Roma di martedì scorso. E allora dopo i 23 milioni per Le Fée, i 5 per confermare Angeliño, gli altrettanti per Dahl, adesso il figlio del presidente ha dato il via libera ai 30 milioni per Soulé e agli altrettanti (almeno) che saranno spesi per il centravanti, oltre naturalmente all’investimento per il terzino destro. Insomma, la voce di Ryan si è fatta sentire non solo in Campidoglio, quando ha voluto rilasciare due battute - le prime dal suo arrivo - ai media, ma soprattutto nelle decisioni più importanti di questo periodo giallorosso. Stadio, Soulé e centravanti: Friedkin ha infiammato questa calda settimana romana.