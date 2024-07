Roma su Dovbyk, l’agente rivela: “Atletico Madrid? Altri club…”

Oleksiy Lundovskyi, agente di Artem Dovbyk, ha reso importanti dichiarazioni al portale ucraino ukrfootball.ua in merito al futuro del suo assistito: "L'Atletico Madrid è un grande club, ma non abbiamo visto un progetto serio per Artem e la loro offerta in termini finanziari è significativamente inferiore alle offerte di altri club interessati al capocannoniere della Liga".