Dovbyk sempre più vicino alla Roma: due indizi di mercato clamorosi

Il doppio indizio su Dovbyk alla Roma

C'è l'accordo sull'ingaggio e si tratta col club spagnolo, intanto il suo agente, Alex Liundovskyi, sui social ha cominciato a seguire Lina Souloukou, Chief Executive Officer & General Manager del club, l'allenatore Daniele De Rossi e, soprattutto, la stessa Roma. Indizio social inequivocabile sulla volontà di chiudere al più presto la trattativa con l'Atletico Madrid ormai superato. Intanto il Girona ha pareggiato 0-0 contro l'Espanyol in amichevole e l'ucraino è rimasto in panchina per tutta la durata della gara. Un altro segnale chiaro: l'addio è imminente.