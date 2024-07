Roma, oggi arriva Soulé: quando sbarcherà a Fiumicino

Voleva solo la Roma. Contava di giocare insieme ai connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes , sperava di sentire il boato della Sud dopo un dribbling riuscito. Matias Soulé sta per esaudire tutti i suoi desideri e tecnicamente si può definire un giocatore giallorosso: oggi, infatti, è atteso a Fiumicino per le visite mediche e la firma sul contratto. Con la Juventus è stato trovato l’accordo definitivo sulla base di 26 milioni di euro di parte fissa, più 3 milioni di bonus facili e un altro milione invece di bonus più difficili da raggiungere. I bianconeri si sono assicurati anche il 10% della futura rivendita del giocatore. Si tratta di un investimento importante, sostenuto dalla famiglia Friedkin: la presenza nella capitale di Ryan ha accelerato l’affare Soulé.

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco

Roma, le opzioni per il ruolo di terzino destro

La Roma deve risolvere la questione terzino destro, un ruolo che da troppo tempo è considerato il punto debole della squadra. Il motivo? Non si è mai trovata la quadra nelle staffette tra Karsdorp (in uscita e fuori rosa), Kristensen (rispedito al Leeds) e Celik, che sembra destinato a restare come riserva. Insomma, si cerca un titolare. Non è mai uscito dal radar il profilo di Raoul Bellanova. Il Torino fa muro chiedendo una cifra esagerata, ma a breve si potrebbe aprire un tavolo di discussione inserendo Zalewski come contropartita tecnica. Il polacco, del resto, è nel radar dei granata. In attesa di capire se per Raoul Bellanova ci sono reali margini di manovra, Ghisolfi si sta cautelando seguendo all’estero due giocatori: Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria. Il primo è un francese di 24 anni, conosce bene Enzo Le Fée, ma bisogna battere la concorrenza dell’Aston Villa. Il secondo ha 21 anni, è spagnolo, è alto 1.91 centimetri e si sta mettendo in mostra alle Olimpiadi, dove ha segnato all’esordio un gol.

Roma, Bove in uscita

Edoardo Bove è un uomo mercato, al pari di Abraham e Zalewski. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della di Trigoria ha diversi estimatori, in Italia ma anche e soprattutto all’estero (si parla di un interessamento del Fulham). La Roma ha fissato un prezzo alto, in linea con il contratto e l’età di Edoardo, che ha tutta la carriera davanti: difficilmente verranno accolte offerte sotto i 20 milioni. Intanto, Cherubini è stato ceduto in prestito ufficialmente alla Carrarese. Dall’Argentina, poi, scrivono che Paredes resterà a Roma nell'immediato e poi tornerà al Boca tra un anno, quando gli scadrà il contratto.