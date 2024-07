Roma, De Rossi vuole un altro esterno: ecco Wesley, ragazzo dal Brasile

ROMA - Sistemare la fascia destra è una delle priorità della Roma. Del resto, ha funzionato poco o nulla nelle ultime stagioni tra Karsdorp ( sempre fuori rosa ), la fotocopia Kristensen , la meteora Reynolds e Celik , destinato a rimanere perché comunque nelle occasioni avuto ha fatto il suo dovere, allenandosi sempre al massimo, da professionista. Il sogno resta Raoul Bellanova. È un terzino destro italiano, reduce da una stagione importante al Torino dopo tanti anni di gavetta. A 24 anni, inoltre, è entrato nel giro degli azzurri di Luciano Spalletti. L’ostacolo è che il club granata valuta l’esterno non meno di 25 milioni di euro. Una cifra altissima. La Roma non ha mai mollato l’idea di ingaggiarlo, ma vuole inserire come contropartita tecnica il cartellino di Zalewski (sulla carta non dispiace al Torino) per abbassare la parte cash. In caso contrario difficilmente si arriverà alla fumata bianca, a meno di pretese diverse. Per questo motivo Ghisolfi tiene sempre in stand by due profili che si sono messi in mostra tra Ligue 1 e Liga: Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria. Il primo è un francese di 24 anni, ex compagno di squadra di Le Fée. Intavolare una trattativa con il Rennes non sembra impossibile dopo l’affare concluso poche settimane fa per il centrocampista. L’altro nome porta allo spagnolo di 21 anni, un armadio di 1,91 centimetri che si sta mettendo in mostra alle Olimpiadi, dove ha segnato un gol all’esordio. La concorrenza non manca, soprattutto dall’estero. Assignon, infatti, sembra finito nel radar dell’Aston Villa, mentre Pubill in quello del Newcastle. La Roma, comunque, sta cercando anche un attaccante esterno da aggiungere alla rosa. Un nome buono è il giovane brasiliano Wesley Gassova, meglio noto come Wesley, classe 2005 del Corinthians.

Abraham sul mercato

Abraham resta sul mercato per fare cassa. L’attaccante ha un valore di 25 milioni, ma il Milan e alcuni club di Premier League non hanno ancora presentato offerte. L’inglese è il candidato numero uno alla partenza perché guadagna 6 milioni di euro e non si può considerare un titolare. Oltre a Zalewski, non è incedibile Bove. Il centrocampista interessa all’estero e ha estimatori pure in Italia. Proposte sotto i 20 milioni non saranno accolte per il prodotto del settore giovanile, che lo scorso dicembre è stato blindato da un contratto fino al 2028.

Le cessioni

Mastrantonio è a un passo dal Milan Futuro. Continuerà la carriera in Serie C, nella neonata seconda squadra rossonera. Lui era il portiere della Primavera fino a due stagioni fa e in questa fase è stato inglobato nel ritiro di Trigoria. In uscita c'è sempre Oliveras, terzino sinistro che doveva rientrare nell’affare Aouar in Arabia Saudita. Il baby spagnolo, ex cantera del Barcellona, è stato proposto agli olandesi dell’Az Alkmaar che ci stanno pensando seriamente.

