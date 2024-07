Bellanova e Wesley, la Roma lavora sgli esterni: la situazione

ROMA - La prima scelta della Roma per coprire la casella di destra della difesa resta Raoul Bellanova del Torino. La trattativa non è decollata, ma in cima alla lista dei desideri c’è sempre il nome dell’esterno di 24 anni che sta nel giro dell’Italia di Spalletti. Un paio di giorni fa il procuratore Paolo Busardò ha fatto tappa a Trigoria. In quell’occasione però non si è parlato di Bellanova. Succederà in futuro? Possibile. Perché le richieste del club granata sono chiare (25 milioni di euro), così come è chiaro che la Roma ha in mente di abbassare la parte cash inserendo nella trattativa il cartellino di Zalewski. La situazione è cristallizzata, se ne parlerà più avanti per trovare un’eventuale punto d’intesa. Quello che c’è al momento è una suggestione Bellanova: niente di più. In ogni caso Ghisolfi tiene d’occhio altri due terzini all’estero: Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria. Le cifre sono molto più basse anche se la concorrenza non manca, soprattutto dalla Premier League. Con il Rennes c’è un canale privilegiato dopo l’affare Le Fée, anche con l’Almeria i rapporti sono ottimi.